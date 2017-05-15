На Прикарпатті обвалився корпус коледжу (фото)
15:29, 15 травня 2017Інциденти
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Рятувальники повідомляють, що постраждалих немає.
Обвалився триповерховий корпус коледжу / kurs.if.ua
На Прикарпатті у місті Коломия обвалився корпус Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, пише Kurs.
kurs.if.ua
Повідомляється, що працівники почули тріск та помітили, що деформується пінопласт на стінах. Тоді включили сирену і терміново евакуювали учнів і персонал.
kurs.if.ua
На місці працюють дві бригади рятувальників. Очевидці і рятувальники повідомляють, що потерпілих немає.
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