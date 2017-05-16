Ледь не помер: таксист, якому прострелили ноги, розповів про конфлікт з людьми Яроша (відео)

У Кам'янському на Дніпропетровщині через стрілянину постраждав 52-річний водій таксі. Чоловік ледь не помер від крововтрати після того, як йому прострелили обидві ноги. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Все почалося з того, що водій Антон Уткін підвозив компанію чоловіків, за його словами, напідпитку. Між ними виник конфлікт через мову спілкування. "Вони сказали: чому ти розмовляєш російською? Живеш в Україні – мусиш говорити по-українськи. Я їм почав пояснювати, що у нас такий регіон – на ґрунті цього він завівся", - розповів таксист.

Уткін каже, що довіз чоловіків за визначеною адресою, вони заплатили за проїзд, а коли почав рахувати їм здачу – відчув сильний удар в потилицю, а потім почув постріл і почав тікати.

Стріляв з пістолета Макарова пасажир, у якого згодом знайшли посвідчення охоронця Дмитра Яроша. У поліції кажуть, що цей документ поки перевіряють. Інцидент Ярош не коментує, але те, що це були його охоронці, визнає.

Таксист передав колегам сигнал про напад і прохання викликати поліцію. На підмогу вирушили інші таксисти, які побачили розбите авто і трьох чоловіків неподалік. Сергій Коваленко стверджує, що один з них був дуже агресивний, а коли побачив таксистів – витяг зброю і без всяких попереджень почав стріляти.

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Свідки нарахували не менше 6 пострілів, поранення обох ніг отримав один із водіїв-колег, який намагався обійти агресивних чоловіків ззаду. "Він напідпитку був, нічого не показував – відразу почав в мене стріляти. Мені вдалося його вдарити, а потім кров з ніг вилилися, і я впав", - розповів постраждалий Вадим Роюк.

Чоловік втратив багато крові, пошкоджену артерію медики зшивали кілька годин. "У важкому стані з вогнепальними наскрізними пораненнями обох нижніх кінцівок. Протишокова терапія, викликана на допомогу бригада судинних хірургів", - розповів завідувач відділення реанімації лікарні швидкої допомоги Кам'янського Олександр Бербенець.

Представник поліції Ганна Старчевська звітує про перші результати розслідування: "У нас вже є затриманий – той, хто стріляв. Вилучені з місця події пістолет Макарова, гільзи від куль 9 міліметрів. Одному нападнику вдалося втекти".

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Імен у поліції офіційно не називають, але обличчя чоловіків добре видно на відео, у одного навіть є посвідчення особистого охоронця народного депутата Дмитра Яроша. Сам політик інцидент журналістам не коментує, але дружина потерпілого таксиста вже спілкувалася з нардепом. "Ярош визнає, що це його люди. Він сказав: хто винен, вина буде доведена – буде відповідати за законом. Він допоміг мені грошима. Вибачався", - розповіла Ольга Роюк.

Не виправдовують стрілка і в організації, яку очолює Ярош. У "Державній ініціативі Яроша" кажуть, що дисципліна у них сувора, тому до винуватців скандалу застосують санкції.

"Стріляв Михайло – позивний "Кіт". Він з 2014 року брав участь в усіх бойових діях, постійно виконує завдання, в тому числі і з охорони лідера. Зі стріляниною – це трагічний випадок, коли постраждав чоловік, який не мав відношення до конфлікту", - зазначив голова ініціативи Андрій Шараскін.

Відомо, що учасники інциденту разом знімають квартиру саме в тому будинку, біля якого сталася стрілянина. Сусіди кажуть, що це молоді хлопці, але бачать їх рідко. Квартира в понеділок також була порожня – один з її мешканців затриманий, другого відпустили, але він туди не повернувся. А третього, який за попередніми даними лише свідок, зараз шукають.