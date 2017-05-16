СБУ затримала екс-айдарівця, який організував постачання зброї до Києва із зони АТО

Співробітниками військової прокуратури та Служби безпеки України затримано колишнього військовослужбовця 24-го батальйону територіальної оборони Збройних Сил України («Айдар»), який організував незаконний канал поставки зброї із зони АТО для подальшого збуту на території міста Києва та Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Колишній військовослужбовець, використовуючи зв’язки набуті за час проходження військової служби, продавав викрадене військове майно, що доставлялося із зони АТО, а саме: автомати АК-74, пістолети ПМ, гранати РГД-5, Ф-1 тощо.

Як встановили правоохоронці, до протиправної діяльності зловмисник залучив ще трьох цивільних осіб (посібників), які зберігали це майно та передавали йому для подальшого збуту. Грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, вони ділили між собою.

Зокрема, зауважили у прокуратурі, 16 березня колишній військовослужбовець за майже 60 тис. грн реалізував АК-47 та магазин до нього, 253 патрони, 2 гранати Ф-1 та 2 запали до них.

Під час чергового продажу 45 набоїв калібру 5,45 мм його було затримано, а боєприпаси вилучено.

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Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено: автомат АКС-74 з приєднаним до нього підствольним гранатометом ГП-25; 8 патронів до пістолету «ТТ» 7,62 мм; патрон до пістолету «Наган» 7, 62 мм; 2 магазини до пістолету «ТТ»; 88 патронів до пістолету «Наган» 7, 62 мм; крупнокаліберний патрон 12,7 мм; патрон калібру 7,62х39 мм; гранату Ф-1; 34 гранати до підствольного гранатомету ВОГ-25П; 9 гранат до підствольного гранатомету ВОГ-25; 22 запали до ручних гранат типу УЗРГМ; 8719 набоїв.

Готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше на Миколаївщині в прикордонній зоні виявили схованку зі зброєю та боєприпасами.