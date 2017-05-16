У Миколаєві жорстоко побили депутата, йому наклали 20 швів на обличчя (відео)

16:28, 16 травня 2017
Інциденти
811 0

Апанасенка вже прооперовано.

Апанасенку наклали 20 швів / Скріншот

У Миколаєві поліція почала розслідування за фактом нападу невідомих зловмисників на депутата Миколаївської міської ради В'ячеслава Апанасенка (фракція "Самопоміч"), що стався увечері 15 травня.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, депутат отримав травми голови і тулуба.

Читайте такожУ Миколаївській області викрали заступницю голови РДА та її позашляховик

"Попередньо, двоє невідомих завдали потерпілому ушкодження невстановленим предметом", - уточнили в поліції.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

На офіційному сайті міської ради депутати засудили напад на свого колегу і вимагають від правоохоронних органів термінового розслідування.

При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що Апанасенка вже прооперовано – депутату зашили рани на голові та обличчі.

Місцеве видання Новости-N повідомило, що внаслідок нападу Апанасенко отримав черепно-мозкову травму та множинні забої. Найсерйознішим ушкодженням у депутата стала рана обличчя, на яку наклали близько 20 швів.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах прокуратура кваліфікувала напад на депутата Сумської міської ради від партії "Батьківщина" В’ячеслава Калініченка як незакінчений замах на умисне вбивство, вчинений групою осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #побиття депутата#побиття Апанасенка