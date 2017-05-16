У Миколаєві жорстоко побили депутата, йому наклали 20 швів на обличчя (відео)

У Миколаєві поліція почала розслідування за фактом нападу невідомих зловмисників на депутата Миколаївської міської ради В'ячеслава Апанасенка (фракція "Самопоміч"), що стався увечері 15 травня.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, депутат отримав травми голови і тулуба.

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"Попередньо, двоє невідомих завдали потерпілому ушкодження невстановленим предметом", - уточнили в поліції.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

На офіційному сайті міської ради депутати засудили напад на свого колегу і вимагають від правоохоронних органів термінового розслідування.

При цьому місцеві ЗМІ повідомляють, що Апанасенка вже прооперовано – депутату зашили рани на голові та обличчі.

Місцеве видання Новости-N повідомило, що внаслідок нападу Апанасенко отримав черепно-мозкову травму та множинні забої. Найсерйознішим ушкодженням у депутата стала рана обличчя, на яку наклали близько 20 швів.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах прокуратура кваліфікувала напад на депутата Сумської міської ради від партії "Батьківщина" В’ячеслава Калініченка як незакінчений замах на умисне вбивство, вчинений групою осіб.