Прокуратура кваліфікувала напад на депутата Сумської міськради як замах на вбивство

У Сумах прокуратура кваліфікувала напад на депутата Сумської міської ради від партії «Батьківщина» В’ячеслава Калініченка як незакінчений замах на умисне вбивство, вчинений групою осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Згідно із повідомленням, встановлено, що 14 травня близько 22.30 депутат Сумської міської ради повертався додому з автостоянки, а коли підійшов до першого під’їзду будинку по вулиці Сумсько-Київських дивізій, то відчув удар ззаду по голові. Обернувшись, потерпілий побачив двох невідомих чоловіків, які в руках тримали металеві труби, та, без будь-яких пояснень, нанесли йому близько 12 ударів по всьому тілу, після чого втекли.

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«Відомості до ЄРДР було внесено за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Однак, зважаючи на характер, механізм та знаряддя заподіяння тілесних ушкоджень депутату Сумської міської ради дії невстановлених осіб перекваліфіковані на ч. 3 ст. 15 / п. 12 ч. 2 ст. 115 (незакінчений замах на умисне вбивство, вчинений групою осіб) КК України», - зазначає прес-служба відомства.

Постановою першого заступника прокурора Сумської області Ігоря Сидоренка проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в області. Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів обласної прокуратури. Крім того, створено міжвідомчу робочу групу для оперативного розкриття вказаного злочину.

Наразі виконуються слідчо-процесуальні дії та вживаються оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення обставин події, причетних осіб та здобуття доказів вчинення злочину.

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Як повідомляв УНІАН, у Сумах на вулиці Сумсько-Київських дивізій у дворі будинку невідомі побили депутата міської ради Калініченка, якого у тяжкому стані було госпіталізовано до нейрохірургічного відділення обласної лікарні.

За словами депутата Сумської міськради Андрія Крамченкова, потерпілий вважає єдиною версією побиття залякування депутатів перед сесією.

Міський голова Сум Олександр Лисенко призначив на 15 травня позачергову сесію Сумської міськради після того, як 10 травня у приміщенні міськради під час засідання «круглого столу» щодо тарифів на проїзд у маршрутках сталася бійка.