СБУ запобігла проведенню проплаченої "протестної" акції з перекриття автошляху на Вінниччині

Співробітники Служби безпеки України запобігли проведенню проплаченої «протестної» акції з перекриття автошляху у Вінницькій області.

Про повідомляє прес-центр СБУ.

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"Проведення на замовлення російської сторони «протестної» акції із блокування автодороги з метою компрометації органів державної влади, попередила на Вінниччині Служба безпеки України спільно з прокуратурою", - наголошують у відомстві.

Так, як заявляють у Службі безпеки, під час обшуку в одного із представників обласного осередку проросійської політичної сили правоохоронці вилучили розроблені схеми блокування «протестувальниками» автошляху міжнародного значення поблизу Вінниці і гроші, що призначались для організації акції. Також у зловмисника вилучено російську символіку (прапори РФ, «георгіївські» стрічки) та окремий телефон для зв’язку з російською стороною.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.