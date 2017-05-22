У Сумах затримали п'яну компанію: заради забави обстрілювала машини (відео)

Авто, в якому їхала жінка і її чотирирічний син, обстріляли в Сумах. Куля потрапила в заднє бокове скло, де сиділа дитина.

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Дивом обійшлося без поранень, йдеться в сюжеті ТСН.

Ще кілька куль влучило в автомобіль патрульних поліцейських, які в цей час проїжджали повз.

Як з'ясувалося, стріляли з балкона багатоповерхівки. Коли правоохоронці зайшли до квартири, звідки вівся обстріл, побачили п'яну компанію - двох жінок і двох чоловіків. У приміщенні були отстреляны гільзи і пневматичний пістолет.

У відділення відвезли двох затриманих чоловіків. Незважаючи на те, що вони відмовляються зізнаватися у скоєному, у правоохоронців достатньо доказів, щоб довести їх провину. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження.

"Після того, як ми знайшли патрони з пневматичної зброї, власник квартири і його друзі всередині, яких було четверо, почали нервувати і намагатися вигнати нас з квартири. І тоді ми вже побачили, що у жінки з-під одягу виглядає зброя. Як виявилося , пневматичний пістолет", - розповідає поліцейський.