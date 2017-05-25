У Києві з автомобіля розстріляли байкера, підозрюваного розшукують

У середу, 24 травня, у Києві на Харківському шосе невідомий під час руху розстріляв мотоцикліста.

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик на сторінці в Facebook.

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За її словами, повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали о 21.30. Правоохоронці встановили, що потерпілий їхав мотоциклом, під час руху в нього кілька разів вистрілили з автомобіля. Байкер проїхав кілька метрів і впав.

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На місце події викликали "швидку допомогу", але потерпілий помер від отриманих вогнепальних поранень.

За словами очевидців, зловмисник зник на автомобілі "Сеат" жовтого кольору, держномер - АА5783МЕ.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Украіни. Поліція розшукує стрільця і просить свідків події звернутися до правоохоронців.

Як зазначає видання dtp.kiev.ua, у вчиненні злочину підозрюється Дмитро Слепченко 1987 року народження.