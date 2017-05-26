Розстріл мотоцикліста у Києві: поліція озвучила ймовірну причину інциденту (відео)

Убитим напередодні вечором на одній із київських доріг мотоциклістом виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. Його друзі говорять про те, що стріляв віце-чемпіон світу 2012 року із боротьби сумо Дмитро Слепченко, йдеться в сюжеті ТСН.

Журналісти навідалися до квартири Дмитра, що неподалік місця злочину, але там його не було. Сусіди і консьєрж розповіли, що вдома чоловік не з'являвся вже зо два тижні. Президент федерації сумо України Сергій Коробко впродовж дня так і не відповів на дзвінки. У спортивному комітеті України, до якого належить федерація, пояснили, що вони знають про подію та коментувати її не вповноважені.

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Правоохоронці ж озвучують версію про те, що киянин отримав вогнепальне поранення при конфлікті між учасниками дорожнього руху, котрий спалахнув раптово. Усіх свідків події просять звернутися до Дарницького управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Києві на Харківському шосе під час руху розстріляли мотоцикліста. Байкер проїхав кілька метрів і впав. На місце події викликали "швидку", але потерпілий помер від отриманих вогнепальних поранень.