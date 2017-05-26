ДТП з українцями: у Росії не можуть встановити особу шостого загиблого

У Росії не можуть встановити ім'я та громадянство шостої особи, яка загинула в результаті дорожньо-транспортної пригоди разом з п'ятьма громадянами України у Новгородській області.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Не встановлена шоста особа. Немає документів, які би підтверджували особу шостого загиблого. Будуть шляхом впізнання встановлювати особу", - сказав Кирилич, посилаючись на інформацію генерального консула України в Санкт-Петербурзі.

Він додав, що з родичами п'яти загиблих українців встановлено контакт.

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"Брат одного із загиблих проживає у Москві. Він на місці організаційно займається усіма питаннями, пов'язаними з перевезеннями тіл загиблих до України", - зауважив Кирилич.

За його словами, через те що документів, які би підтверджували особу шостого загиблого, немає, родичі і знайомі загиблих українців спробують "впізнати власне шосту особу, щоб підтвердити, чи це може бути громадянин України, чи ні".

Як повідомляв УНІАН, ДТП з українцями сталася вчора, 25 травня, поблизу міста Великий Новгород (Росія). Мінівен з українською реєстрацією здійснив зіткнення з вантажівкою.

У МЗС України того ж дня повідомили, що внаслідок ДТП загинули п'ятеро громадян України. Російські ЗМІ повідомляли про загибель шести осіб.