В Рівненській області правоохоронці вилучили бурштину на 2 мільйони гривень

Під час проведення обшуків працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції та Рівненської міської прокуратури вилучили понад 110 кілограмів бурштину.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

На початку квітня оперативниками УЗЕ в Рівненській області Нацполіції спільно з працівниками Управління патрульної поліції міста Рівного зупинили автомобіль в якому виявили мішки та пакети, наповненні «сонячним» камінням загальною вагою 113 кілограмів.

Читайте такожНа Рівненщині поліція затримала понад 55 кілограмів бурштину

За даним фактом слідчими Рівненського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вчора, 26 травня на підставі ухвали суду працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Нацполіції спільно з Рівненською місцевою прокуратурою провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів кримінального провадження.У межах розпочатого провадження правоохоронці встановили особу, у якої був придбаний «сонячний камінь».

Правоохоронці вилучили понад 110 кілограмів бурштину різної фракції, від 20 мм до 50 мм. Вартість вилученого бурштину сягає 2-х мільйонів гривень.