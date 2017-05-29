На Харківщині 5-річна дівчинка загинула, випавши з вікна четвертого поверху

У Куп’янську Харківської області 5-річна дівчинка загинула, випавши з вікна четвертого поверху будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася сьогодні, 29 травня, о 13:55.

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За відомостями поліції, до чергової частини Куп’янського відділу надійшла інформація від фельдшера бригади швидкої допомоги про те, що до них доставлено дитину з травмами. Встановлено, що 5-річна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Її мати вийшла на декілька хвилин з кімнати, а дитина, намагаючись дістати іграшки з підвіконня, сперлася на москітну сітку і випала. Дитину доставили до реанімаційного відділення Куп’янської лікарні. Травми дитини виявились несумісними з життям.

Слідчим Куп’янського ВП факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.