Поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень після штурму Львівської облради

Слідчі Галицького відділу поліції відкрили п’ять кримінальних проваджень після штурму Львівської облради у вівторок, 30 травня, праворадикалами. Про це у четвер, 1 червня, під час засідання сесії Львівської облради прокурор Львівської області Юрій Квятківський, передає Zahid.net.

За його словами, відкриті провадження за ст. 194 – умисне знищення або пошкодження майна, ст. 293 – групове порушенняч громадського порядку, ст. 296 – хуліганство, ст. 341 – захоплення державних або громадських будівель чи споруд, 345 – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

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Юрій Квятківський повідомив, що наразі досудовим розслідуванням встановлено, що близько ста осіб з хуліганських мотивів розпочали штовханину з працівниками правоохоронних органів, застосовували засоби слізогінної дії, внаслідок чого 12 правоохоронців отримали тілесні ушкодження. Увірвавшись у Львівську обласну раду вони вчиняли хуліганські дії, які привели до зриву засідання сесії та пошкодили, знищили майно ЛОР.

За його словами, під час розслідування допитали 65 осіб, провели 10 оглядів місць подій та призначили 14 судових експертиз.

«Є встановлені особи, зокрема ті, які провокували. Матеріали вивчаються, є дуже багато відеоматеріалів. Треба до секунди розкладати, щоб встановити вину чи невинність тих чи інших осіб», – зазначив начальник Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерій Середа.

За його словами, крім розслідування дій праворадикалів відбувається службове розслідування, в якому аналізують прорахунки, яких припустилися правоохоронці.