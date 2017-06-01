Бійка у Київраді: поліція каже про двох постраждалих правоохоронців

Внаслідок сьогоднішніх подій у Київраді постраждали двоє правоохоронців, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій. Про це повідомляє у Facebook Відділ комунікації поліції Києва.

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Як йдеться у повідомленні, сьогодні під час засідання Київської міської ради група невідомих намагалася потрапити у сесійну залу. Один з депутатів провів на своє ім’я близько 20 осіб, решта спробували прорватися у приміщення повз працівників поліції охорони. При цьому виникла штовханина, в результаті якої були пошкоджені двері, а тілесні ушкодження отримали двоє правоохоронців.

Аби врегулювати ситуацію, основну частину громадян заблокували працівники спецпідрозділу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Після вивчення всіх відеоматеріалів поліцейські нададуть правову оцінку активним учасникам інциденту.