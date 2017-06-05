Опубліковано фото пожежі у дизельному потязі на Вінниччині

Вранці в понеділок, 5 червня, у дизельному поїзді № 6336 повідомленням Могилів-Подільський - Жмеринка біля станції Митки в Барському районі Вінницької області сталася пожежа. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу до служби порятунку "101" надійшло о 06:10.

У поїзді перебувало 130 пасажирів, які на момент прибуття підрозділу були евакуйовані з поїзда. Загрози життю пасажирів немає.

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Пожежу локалізовано о 6:44, ліквідовано о 6:54. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Причина загоряння встановлюється.