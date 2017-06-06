Над гербом Києва на Московському мосту поглумилися вандали (фото)

Вандали пограбували герб Києва, який прикрашає верхівку Московського мосту на висоті 80 метрів. Факт крадіжки помітили кияни, передає "Сегодня".

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На фото видно, що на гербі немає частини листя каштана. "Герб Києва на Московському мосту "майже все", — написав киянин Андрій. У "Київавтодорі", на балансі якого перебувають усі мости, повідомили, що над гербом столиці поглумилися вандали.

"Співробітники "Київавтодору" неодноразово зверталися до поліції, щоб там звернули увагу на крадіжку. Тепер же там будуть вирішувати, що робити з гербом. Потрібно з'ясувати характер пошкоджень і зрозуміти, чи не загрожує конструкція автомобілям на переправі", — повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерківець.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області в ніч на 31 травня невідомі зняли державний прапор з будівлі однієї з амбулаторій в Бердянську й підпалили.