В Житомирській області зафіксовано перший у цьому році випадок отруєння грибами

До Андрушівської районної лікарні (Житомирська область) госпіталізували 57-річну жінку, яка отруїлася грибами.

Про це УНІАН повідомив головний спеціаліст управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Мінчук.

За його словами, сьогодні вночі медики швидкої допомоги доставили до інфекційного відділення Андрушівської центральної районної лікарні 57-річну жительку Андрушівки.

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«Як з'ясувалося, 7 червня жінка повечеряла грибами, перебуваючи в гостях, а вночі постраждалу госпіталізували до медичного закладу в стані середньої важкості. Наразі стан її здоров'я задовільний», - уточнив Мінчук.

За його даними, це перший зареєстрований в області випадок отруєння грибами у поточному році.

«Слід пам'ятати про те, що небезпека чатує на кожного, хто споживає гриби. Як і щойно зібрані в лісі, так і неправильно приготовані консервовані гриби можуть призвести до отруєння, а іноді – й до смерті», - додав Мінчук.

Як повідомлялося, у Харкові пенсіонер покінчив з собою, випивши клей для пластмаси.