У Харкові пенсіонер наклав на себе руки: випив клей для пластмаси
12:52, 29 травня 2017Інциденти
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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції.
Ілюстрація REUTERS
Правоохоронці Харкова встановлюються обставини отруєння пенсіонера клеєм для пластмаси.
За словами поліції, пригода сталася 28 травня близько 16 години. За словами родичів, потерпілий зловживав спиртними напоями та неодноразово висловлював бажання накласти на себе руки, передає 057.ua.
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69-річний чоловік помер у лікарні, куди його доставили у важкому стані з попереднім діагнозом суїцидальне отруєння дихлоретаном.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня, у Харкові чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна 7-го поверху лікарні.
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