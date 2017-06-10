На Житомирщині поліція попередила видобуток бурштину копачами-нелегалами. Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами , упродовж 9 червня в Олевському районі працівники Управління захисту економіки ДЗЕ Нацполіції спільно з поліцейськими ГУНП виявили три групи старателів, які як раз готувалися до організації нелегальних копалень. Затримано шестеро копачів, вилучено 3 мотопомпи, 6 пожежних рукавів та інше.

У ході відпрацювання північних районів Житомирщини спільними рейдовими групами правоохоронців неподалік с. Рудні Перганської було припинено спроби нелегального видобутку сонячного каменю.

Близько півдня у лісовому масиві поліцейські-рейдувальники помітили чоловіків, які щойно вивантажили з автомобіля УАЗ характерне приладдя. Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули за викликом, з’ясували, що затриманими є 36-ти та 31-річні жителі Олевщини, які взялися за організацію незаконної лісової копальні.

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З місця події вилучено автомобіль, мотопомпу, 2 пожежних рукави, металеві тички та інше старательське приладдя. Чоловіків для подальшого з’ясування обставин доставили до місцевого відділення поліції.

Ще дві групи бурштиношукачів на тому ж місці застали поліцейські кількома годинами пізніше, як раз у той час, коли потенційні копачі налаштовувалися на незаконний промисел.

З мотопомпою, пожежними рукавами та іншим були затримані двоє місцевих жителів віком 49-ти та 25-ти років, а також зі своїм старательським приладдям – 30-річний житель Рівненщини та 22-річний олевчанин.

За вказаними фактами замаху на порушення правил охорони або використання надр (ст.15 ч.2 ст.240 ККУ) нині відкриті кримінальні провадження.

Водночас у північних районах регіону поліцейські продовжують профілактичні відпрацювання щодо попередження та припинення виявлених фактів незаконного видобутку бурштину.