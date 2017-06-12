В Одесі затримано таксиста, який завдав тяжких ножових поранень пасажиру

В Одесі затримано таксиста, який завдав тяжких ножових поранень своєму пасажиру.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 11 червня у ході конфлікту, що виник раптово, водій таксі завдав пасажирові 4 ножові поранення.

«Зараз потерпілий перебуває у лікарні у тяжкому стані», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 27-річного підозрюваного. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Причина нападу наразі встановлюється. Представник прокуратури уточнив, що потерпілий чоловік, 1983 року народження, перебуває у дуже тяжкому стані, і взяти у нього свідчення поки неможливо.

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район Одеси) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Розслідує справу слідчий Малиновського відділу поліції.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в Одесі знайшли вбитою 17-річну студентку національного університету «Одеська юридична академія» Тетяну Маснюк.

Того ж дня за підозрою в її вбивстві було затримано молодого чоловіка. За даними слідства, затриманий, який неофіційно працював таксистом, завіз дівчину до лісосмуги на Овідіопольської дорозі, вбив і пограбував. Щоб приховати сліди злочину, підпалив тіло. За даними прокуратури Одеської області, студентка також була згвалтована. 23 травня суд постановив взяти підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави.

Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів; розбій).