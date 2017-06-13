Вибух у київській маршрутці: водієві загрожує до 5 років тюрми (відео)

Столична поліція встановлює причини вибуху у маршрутному таксі, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, повідомлення про вибух у маршрутці на проспекті Перемоги надійшло о 13:24.

Читайте такожНа догоду Путіну у Казахстані з'явилася карта України без Криму - МЗС готує ноту протесту (відео)На місце для з’ясування обставин прибула слідчо-оперативна група, яка попередньо встановила, що вибухнув розширювальний бак. У результаті вибуху п’ятеро осіб отримали травми, із них двох доставили в лікарню.

Відомості про інцидент зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено покарання – від штрафу до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві у маршрутці №455 вибухнула система охолодження.

Внаслідок вибуху гаряча суміш розлетілась у салоні автомобіля. Внаслідок цього постраждали декілька пасажирів, які перебували у передній частині салону, та водій. Після вибуху водій втратив свідомість, якого пасажири винесли з автобуса. Всі потерпілі отримали опіки різних ступенів тяжкості. Трьом пасажирам разом з водієм надали допомогу на місці, ще двох пасажирів (одна з яких - вагітна жінка) госпіталізувала швидка допомога.