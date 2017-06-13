У київській маршрутці вибухнула система охолодження: водій знепритомнів, є постраждалі (фото, відео)

У маршрутці №455, що рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула система охолодження. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Зазначається, що внаслідок вибуху гаряча суміш розлетілась по всьому салону маршрутного таксі. Внаслідок цього постраждали чотири пасажири та водій, що перебували у передній частині салону. Після вибуху водій знепритомнів - його пасажири винесли з автобуса.

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Усі потерпілі отримали опіки різних ступенів тяжкості. Трьом пасажирам разом з водієм надали допомогу на місці, тим часом двох пасажирів (одна з яких вагітна жінка) госпіталізувала швидка допомога. Опіки не були надто серйозними, тож життю потерпілих нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху.