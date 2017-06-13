На Луганщині контрабандист намагався спалити наркотики і співробітників СБУ при огляді автомобіля

Жителю Луганщини повідомлено про підозру за фактом посягання на життя співробітників Служби безпеки України в Луганській області, передає прес-служба прокуратури Луганської області.

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Встановлено, що з метою перешкоджання законним діям співробітників Служби безпеки України щодо виявлення та документування доказів протиправної діяльності чоловіка, який підозрюється в спробі контрабанди наркотичних засобів, у останнього виник умисел про скоєнні вбивства силовиків.

При огляді правоохоронцями транспортного засобу, на якому підозрюваний перевозив наркотичні засоби, останній навмисне запалив сірник і кинув його в паливний бак, в результаті чого сталося загоряння автомобіля, що спричинило загрозу життю правоохоронців, однак, пожежу вдалося вчасно загасити.

Прокуратурою Луганської області поки повідомлено про підозру правопорушнику за фактом посягання на життя співробітників Служби безпеки України в Луганській області і вирішується питання про застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Довідка: санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 10 років з конфіскацією майна; санкція ст. 348 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.