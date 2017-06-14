У Харкові трамвай протаранив Lanos і протягнув його кілька метрів по дорозі (фото)

У Харкові сьогодні, 14 червня, на перехресті Плеханівської і Балашовського проїзду сталося зіткнення Daewoo Lanos і трамвая. Про це повідомляє 057.ua з посиланням на патрульну поліцію Харкова.

За словами водія легковика, виїжджаючи з Балашовського проїзду, він зупинився на трамвайних коліях, щоб пропустити інші автомобілі, коли в нього врізався трамвай.

Читайте такожУ Дніпрі трамвай зіткнувся з поїздом, є загиблий (фото, відео)

Також водій Lanos і пасажири трамвая повідомили, що водій трамвая не подавав звукового сигналу і їхав з високою швидкістю. Деякі пасажири трамвая повідомили поліцейським, що водій трамвая нервував, кілька разів зупинявся, аби полагодити несправність трамвайного вагону, через що, ймовірно, збився з графіка руху.

Після зіткнення рейковий транспортний засіб протягнув легковик ще 9 метрів.

Під час проходження водієм трамвая огляду на стан сп'яніння на місці за допомогою алкотестера "Драгер", з'ясувалося, що водій був тверезий.

Матеріали пригоди патрульні відправили на доопрацювання у відділ розшуку і дізнання УПП в Харкові.