Поліція розслідує ДТП за участю нардепа Барни (відео)

Столична поліція почала розслідування ДТП за участю народного депутата Олега Барни. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Києві.

Пригода сталася вчора близько 22:00 в Києві на площі Перемоги. У результаті зіткнення автомобіля «Шкода» з трамваєм, водій легковика отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізовано до лікарняного закладу.

Зараз народний обранець знаходиться в медичному закладі на стаціонарному лікуванні. Інших постраждалих немає. У результаті ДТП пошкоджено обидва транспортних засоби.

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Зібрані відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням ГУНП в Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлять усі обставини та причини ДТП.