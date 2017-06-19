Військовослужбовець намагався приховати наслідки скоєного ним ДТП, у якому загинув 10-річний хлопчик

В Івано-Франківській області військовослужбовець скоїв ДТП, загинув 10-річний хлопчик.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

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«18 червня працівниками правоохоронних органів Івано-Франківської області затримано військовослужбовця однієї з військових частин Збройних сил України старшого солдата Б. за підозрою у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 10-річний хлопчик. Також військовослужбовець підозрюється у намаганні приховати наслідки ДТП», - повідомляють у Міноборони.

За фактом події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наказом командира військової частини призначено службове розслідування, за підсумками якого щодо військовослужбовця буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства.