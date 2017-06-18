В Одесі вибухнула будівля Міністерства оборони (фото)

В Одесі в ніч проти 18 червня сталася масштабна пожежа у будівлі, що належить Міністерству оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 1.08 службі порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Фонтанська дорога виникло займання в нежитловому будинку.

До місця виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Було встановлено, що горить дах, горищні приміщення і 3-й поверх будівлі.

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«Під час ліквідації пожежі стався вибух газового балона, який знаходився у будівлі. Пожежу о 2.44 було локалізовано та о 3.38 повністю ліквідовано. У результаті пожежі вогнем пошкоджено дах будівлі на загальній площі 300 кв. метрів », - зазначили в главку.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучалися 14 одиниць техніки та 52 рятувальники.

Як повідомило джерело у правоохоронних органах, 3-поверхова будівля, що розташована по Фонтанській дорозі, 14, належить Міноборони і зараз перебуває на реконструкції.

За деякими даними, тут планується розмістити, зокрема, штаб Військово-морських сил. Раніше в будівлі розташовувався один із факультетів інституту Сухопутних військ.

У прес-центрі командування Військово-морських сил надзвичайну подію наразі не коментують.