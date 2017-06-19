На Алясці ведмідь загриз учасника забігу
22:03, 19 червня 2017Інциденти
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Загиблому учаснику забігу було 16 років.
Бігун встиг відправити СМС та повідомити, що за ним женеться ведмідь / фото Alaska Dispatch News
У США в штаті Аляска чорний ведмідь загриз 16-річного учасника масового забігу по пересіченій місцевості, повідомляє Alaska Dispatch News.
Видання повідомляє, що юнак встиг відправити смс і розповісти, що за ним женеться ведмідь. Повідомлення передали організатору заходу. Учасники забігу і лісники негайно почали пошуки зниклого бігуна.
Alaska Dispatch News
Рятувальники вирушили за координатами GPS, переданим з телефону підлітка, і виявили там тіло загиблого і ведмедя, який його вбив. Тварину поранили, але ведмідь все ж втік. Його продовжують шукати.
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