На Алясці ведмідь загриз учасника забігу

У США в штаті Аляска чорний ведмідь загриз 16-річного учасника масового забігу по пересіченій місцевості, повідомляє Alaska Dispatch News.

Видання повідомляє, що юнак встиг відправити смс і розповісти, що за ним женеться ведмідь. Повідомлення передали організатору заходу. Учасники забігу і лісники негайно почали пошуки зниклого бігуна.

Рятувальники вирушили за координатами GPS, переданим з телефону підлітка, і виявили там тіло загиблого і ведмедя, який його вбив. Тварину поранили, але ведмідь все ж втік. Його продовжують шукати.