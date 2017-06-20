У Дніпрі напали на поліцейського та вистрілили йому в обличчя

У Дніпрі при виконанні службових обов’язків на оперуповноваженого кримінальної поліції Амур-Нижньодніпровського відділення поліції напали під час виконання службових обов’язків, побили та вистрілили в обличчя з пістолета травматичної дії. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Нападників практично одразу ж затримали та доставили до відділення поліції. Вони затримані в порядку ст. 208 КПКУ. Пістолет для відстрілу гумових куль вилучили. Всі обставини події з’ясовує прокуратура та слідство.

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"Нападникам на поліцейських загрожує покарання за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловікам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк", - додали у відомстві. На даний момент життю поліцейського нічого не загрожує.

Раніше у результаті атаки в центрі Єрусалиму загинула 23-річна співробітниця поліції.