Наслідки масштабної пожежі в Центральному гастрономі Києва показали з висоти пташиного польоту (відео)
12:26, 21 червня 2017Інциденти
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Рятувальникам вдалося загасити пожежу .
У мережі показали відео, як виглядає будівля колишнього Центрального гастроному в Києві після пожежі, що сталася 20 червня.
Ролик представило видання "112 Україна".
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Відео знято з квадрокоптера. На ньому показано, як пожажна машина гасить вогонь на вершині будівлі. Сама будівля зруйновано від сильного вогню.
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