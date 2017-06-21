Наслідки масштабної пожежі в Центральному гастрономі Києва показали з висоти пташиного польоту (відео)

У мережі показали відео, як виглядає будівля колишнього Центрального гастроному в Києві після пожежі, що сталася 20 червня.

Ролик представило видання "112 Україна".

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Відео знято з квадрокоптера. На ньому показано, як пожажна машина гасить вогонь на вершині будівлі. Сама будівля зруйновано від сильного вогню.

