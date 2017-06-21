В Одесі заарештували трьох підозрюваних у викраденні і вбивстві громадянина Туреччини

В Одесі заарештовано трьох осіб за підозрою у викраденні і вбивстві громадянина Туреччини.

Як повідомила УНІАН представник прес-служби прокуратури Одеської області Наталія Хорунжа, встановлено, що 15 червня троє іноземців проникли в квартиру в одному з багатоповерхових житлових будинків на вулиці Філатова і викрали громадянина Туреччини.

Читайте такожВ Одесі студентка викинулася з вікна 13 поверху: переймалася через сесіюВідзначається, що викрадення було вчинено з метою отримання викупу. Зловмисники вимагали велику суму грошей спочатку у постраждалого, відтак - у його знайомих.

«Не добившись результату, підозрювані, прагнучи приховати сліди злочину, жертву вбили. Наразі проводиться відповідна експертиза, що дасть змогу точно встановити причину смерті чоловіка, 1976 року народження», - розповіла Хорунжа.

19 червня правоохоронці затримали зловмисників, які, як уточнили в прокуратурі, є громадянами Узбекистану. Наступного дня, 20 червня, за клопотанням місцевої прокуратури суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Малиновського відділу поліції Одеси.

Одеська місцева прокуратура №2 (Малиновський район) здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за п.3, 12 ч. 2 ст.115, ч.3 ст.146, ч.4 ст.189, ч.4 ст.187 КК України (умисне вбивство викраденої людини за попередньою змовою групою осіб; викрадення людини; вимагання; розбій).