На Київщині спецпризначенцям вдалося звільнити бізнесмена, якого викрали і тримали у підвалі (фото)

На Київщині правоохоронці в ході спецоперації звільнили викраденого бізнесмена, за якого зловмисники вимагали викуп у розмірі 100 тис. дол. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, днями невідомі у Києві викрали підприємця біля його будинку. Зловмисники вимагали від рідних потерпілого 100 тис. доларів за звільнення заручника. Поліцейські одразу почали пошуки чоловіка та орієнтували на це підрозділи.

«Правоохоронці з'ясували, що підприємця можуть незаконно тримати в одному з сіл Броварського району. Співробітники карного розшуку та Головного управління поліції Київщини разом з прокуратурою провели спеціальну операцію із звільнення заручника, задіявши спецпризначенців. В результаті обшуку помешкання вилучили речові докази. У порядку ст. 208 КПК затримали господаря будинку, який у себе в підвалі тримав прив'язаним підприємця. Ним виявився 25-річний місцевий житель», - повідомив Ценов.

За його словами, затриманому буде оголошено про підозру у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, розбійному нападі та вимаганні. Наразі поліція встановлює інших осіб, причетних до злочину.