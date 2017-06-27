Опубліковано фото загиблого унаслідок теракту офіцера ГУР

Унаслідок вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони України полковник Максим Шаповал. УНІАН отримав фотографії загиблого офіцера.

Подію кваліфіковано як терористичний акт. Усі обставини трагедії встановлюються.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Солом'янська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль "Мерседес", загинув водій.

Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув військовослужбовець. Крім того, правоохоронці вважають, що автомобіль чиновника ГУР Міністерства оборони Максима Шаповала вибухнув через закладений вибуховий пристрій.