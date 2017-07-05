На Київщині поліція затримала озброєну банду, яка захоплювала будинки

В с. Гнідин Київської обл. озброєна банда з шести учасників не допускала законних власників в їхні будинки. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомляється, що до Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України звернувся чоловік. Він розповів, що невідомі йому особи не дозволяють потрапити до будинку, який йому законно належить та розташований у Бориспільському районі Київщини. Крім того, заявник зазначив, що місцева поліція не поспішає реагувати на його скарги з цього приводу.

Цю інформацію працівники внутрішньої безпеки повідомили керівництву главку поліції Київської області. Як наслідок – слідчі Бориспільського відділу поліції за цим фактом самоправства розпочали кримінальне провадження за ст.356 Кримінального кодексу України.

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Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що заявник кілька років тому придбав земельну ділянку та будинок у селі Гнідин. За домовленістю чоловік дозволив певний час пожити там попередньому власникові. Однак, коли обумовлений термін закінчився, старий господар відмовився залишити будинок. Крім того, на території садиби з’явилася група невідомих людей, які всіляко перешкоджали законному власникові потрапити до будинку.

Більше того, у тому ж населеному пункті аналогічна ситуація сталася ще з одним власником нерухомого майна. Як і в попередньому випадку, та ж група незнайомців стала на заваді чоловікові зайти до свого помешкання.

Отримавши санкцію суду, оперативники Управління ДВБ Нацполіції та працівники поліції Київщини провели обшуки на території будинків, господарських будівель та на подвір’ях домоволодінь потерпілих власників.

У результаті правоохоронці затримали шість учасників злочинної групи. У них вилучили кілька одиниць зброї та боєприпаси до неї. Встановлено, що молодики віком 18-27 років прибули до Київщини з Сум, де вони відомі у кримінальних колах.

На теперішній час вилучену зброю відправлено на експертизу. Вирішується питання щодо остаточної кваліфікації дій учасників групи, з метою притягнення їх до відповідальності. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вчора в центрі Києва грабіжники в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 мільйона гривень.