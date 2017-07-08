На Львівщині іномарка в‘їхала в карету "швидкої", коли медики надавали допомогу потерпілим у ДТП

На Львівщині автомобіль Opel в‘їхав в карету швидкої допомоги, коли бригада медиків надавала допомогу постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, сьогодні, 8 липня, о 02:00, в с. Лопушанка-Хомина Старосамбірського району водій автомобіля Volkswagen, рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням в’їхав в паркан та перекинувся. На місце прибула бригада медиків.

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Пізніше, о 02:40, 27-річний водій автомобіля Opel, не вибравши безпечної швидкості руху, вʼїхав карету швидкої допомоги, яка стояла на узбіччі дороги. Медичні працівники в цей час надавали допомогу потерпілим водію та пасажирам автомобіля Volkswagen.

Внаслідок подвійного ДТП отримали травми і госпіталізовані в реанімаційне та травматологічне відділення Старосамбірської лікарні водій та двоє пасажирів легкового автомобіля Volkswagen, а також водій автомобіля Opel.

Автомобіль медиків зазнав ушкоджень, сума збитків встановлюється.