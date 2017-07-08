У Києві понад 150 осіб залучено до розбирання завалів у будинку, де стався вибух

У Києві до розбирання завалів у будинку, в якому вибухнув газ, залучено 152 особи з різних служб і 18 одиниць техніки.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"На місці події працює 84 чоловіки особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві та 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. До рятувальних робіт залучені державне підприємство "Мобільно-рятувальний центр ДСНС України" та рятувальники КМДА. Для надання екстреної психологічної допомоги на місці події працюють психологи Головного управління ДСНС України у м. Києві. Медичним забезпеченням займається служба "103". Охорону місця події здійснює Національна поліція. Загалом із всіх служб залучено 152 людини", - зазначається у повідомленні.

Координацією пошуково-рятувальних робіт на місці події займається голова ДСНС Микола Чечоткін та начальник Головного управління ДСНС у м. Києві Андрій Ватолін.

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Причини виникнення події з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 13.30 у столиці внаслідок вибуху у другому під’їзді триповерхового житлового будинку одна особа загинула, шестеро травмовані. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ.

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.