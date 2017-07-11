В Одеській області правоохоронці вилучили з незаконного обігу сигарети на 17 мільйонів гривень

В Одеській області правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 840 тисяч пачок сигарет на суму 17 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної фіскальної служби в Одеській області, наприкінці минулого тижня співробітники ДФС спільно з прикордонниками вилучили з незаконного обігу понад 840 тисяч пачок сигарет.

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Як пояснив представник главку, обшуки проведено в одному зі складських приміщень і в автомобілі.

«Вилучено й передано на відповідальне зберігання понад 840 тисяч пачок сигарет в асортименті без марок акцизного податку встановленого зразка. Сигарети - виробництва Об'єднаних Арабських Еміратів і Вірменії, загальною орієнтовною вартістю понад 17 млн грн», - повідомили в управлінні.

Наразі відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) і ст.227 (Випуск або реалізація недоброякісної продукції) Кримінального кодексу України.

Вилучені сигарети передано на відповідальне зберігання. Триває розслідування.