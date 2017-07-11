У Житомирі злодій, якого застали під час крадіжки, вистрибнув з вікна та зламав ногу Про це повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 10 липня житомирянка, повернувшись додому, застала у квартирі крадія. Чоловік, не сподіваючись такої зустрічі, спочатку закрився в одній із кімнат, а потім вистрибнув з її вікна. У результаті стрибка він травмував ногу та був госпіталізований.

«На місці події працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції з’ясували, що господарка оселі близько 16.00 повернулась додому і побачила зламаний замок у дверях. Коли жінка зайшла у квартиру, то застала там незнайомця. Той забарикадувався в одній із кімнат і спробував утекти, стрибнувши з вікна», - уточнили в поліції.

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Злодію викликали швидку допомогу та доставили до житомирської лікарні, де згодом провели оперативне втручання.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

« У чоловіка вилучено ювелірні вироби із срібла, викрадені із квартири, а також інструмент, за допомогою якого він заламав замок у дверях", - розповів УНІАН начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. « Нині ми перевіряємо, чи не причетний він до інших подібних квартирних крадіжок», - додав він

Нині 35-річному підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

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