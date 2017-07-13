У Харкові в чоловіка вкрали сумку, в якій було 40 тисяч доларів

У Харкові на території автомобільної стоянки, розташованої на проспекті Ювілейному зловмисник напав на чоловіка на вихопив у нього сумку, в якій було 40 тисяч доларів та 3 тисячі гривень.

Про це повідомляє пре-служба поліції Харківщини.

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"Зі слів 54-річного постраждалого, невідомий вихопив з його рук сумку з грошима в сумі 40 тисяч доларів та 3 тисячі гривень. Повідомлення про подію, яка сталася, надійшла до Московського відділу поліції вчора о 18:30", - йдеться в повідомленні.

Харківські правоохоронці проводять пошуки зловмисника, який після нападу поїхав на автомобілі білого кольору.