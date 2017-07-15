У Києві діти принесли на ігровий майданчик рюкзак з гранатою (відео)

У Києві на Квітневому провулку діти знайшли рюкзак з гранатою. Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

"Діти знайшли рюкзак, принесли його на дитячий майданчик неподалік, почали дивитися що всередині і знайшли гранату. Пощастило, що в цей момент на майданчику перебував чоловік, який забрав у них небезпечну "іграшку" і викликав патрульних", - наголошується в повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

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