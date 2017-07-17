У Києві ліквідували склад з фальсифікованим елітним алкоголем на суму майже 5 мільйонів гривень

У Києві виявлено та ліквідовано підпільні склади, де здійснювалося зберігання та продаж контрафактної алкогольної продукції.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

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«У ході проведення обшуків складських приміщень на території Солом’янського району міста Києва, а також транспортних засобів, було вилучено майже 4 тонни фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, які були розфасовані у скляні пляшки й упаковки відомих іноземних брендів, без акцизних марок встановленого зразку. Загальна вартість вилученого становить майже 5 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Вказана продукція реалізовувалась через мережу інтернет за допомогою поштових сервісів.

На даний час призначено судово-хімічну експертизу вилученої продукції.

За даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.