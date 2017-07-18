Прикордонники затримали "сталкера" з Росії, який направлявся до Чорнобильської зони

Правоохоронці затримали росіянина, який з метою екстремального туризму намагався потрапити до Чорнобильської зони.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, громадянина РФ виявили вчора прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції з охорони зони ЧАЕС.

19-річний росіянин перебував на території України законно.

Його доставлено до підрозділу Національної поліції. За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на правопорушника складено відповідні документи. Прикордонники направили листи до компетентних органів щодо видворення росіянина і заборони йому в’їзду на територію України.