В Одеській області через щурячу отруту загинула 2-річна дитина

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, цього тижня до жителів села Софіївка Березовського району приїхали погостювати подружжя з трьома дітьми.

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«Інформація про надходження до Березовської районної лікарні кількох осіб надійшла до правоохоронних органів від медиків. Зокрема, до лікарні доставлено 2-річну дівчинку – в стані клінічної смерті, та її 4-річного брата. Також були госпіталізовані бабуся і дідусь – господарі будинку», - розповіли в главку.

Наголошується, що медики зробили усе можливе для реанімації дівчинки, але врятувати її не вдалося.

За попередніми даними, діти і дорослі отруїлися парами таблетованої отруйної речовини, яку господарі приватного будинку використовували для боротьби з пацюками.

Батьки дітей і третя дитина (13-річна) не постраждали.

За даним фату відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) КК України. Проводяться відповідні експертизи.