Пожежу на військовому полігоні на Дніпропетровщині локалізовано - ДСНС

Станом на вечір вівторка, 18 липня, пожежу на території військового полігону у Дніпропетровській області вдалося локалізувати, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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"О 20:40 пожежу на військовому полігоні локалізовано. Станом на 16:00 18 липня залишалось ліквідувати один осередок пожежі, площею близько 1,5 га. Рятувальники проливають, захлопують та перекопують окремі осередки тління", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 302 чоловіка та 24 одиниці техніки, з них від ДСНС 67 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня на території військового полігону в/ч А1363, попередньо, внаслідок проведення навчальних стрільб, сталося загорання сухої трави та лісової підстилки окремими осередками на площі близько 25 га.