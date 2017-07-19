У Харкові горіли склади: чоловік отримав опіки, намагаючись загасити вогонь

18 липня в службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні приватного підприємства, яке знаходиться на вул. Чуваської, 3/2. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Харківській області.

На місце події виїхали 4 бригади рятувальників з автоцистернами. Рятувальники встановили, що загорівся металевий контейнер. Вогонь поширився на BMW 2016 року випуску, припаркований поряд.

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Також вогонь охопив складської павільйон, де зберігалися горючі будівельні та господарські матеріали. Під час пожежі чоловік отримав опіки рук, намагаючись самостійно загасити вогонь. Пожежа охопила площу близько 150 кв. метрів.

В 12:26 рятувальної бригаді вдалося локалізувати загоряння, а в 15:05 – повністю ліквідувати. Зараз з'ясовується причина загорання та сума збитків. В ліквідації пожежі брали участь 20 осіб.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сталася пожежа в Лук'янівському СІЗО. Пожежу ліквідували менше, ніж за годину.