На Київщині заарештували військового, який поставляв зброю та боєприпаси із району проведення АТО

Затриманого військовослужбовця, який налагодив канал постачання зброї та боєприпасів із району проведення АТО на Київщину, за клопотанням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, взято під варту з можливістю внесення застави 120 тис.грн.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

У відомстві нагадали, що військовослужбовець однієї із військових частин Збройних Сил України, що на Житомирщині, впродовж травня-червня 2017 року за допомогою служби експрес-доставки вантажів та під видом предметів цивільного призначення доставляв з району проведення АТО на Київщину зброю та боєприпаси.

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Задокументовано факти перевезення великої кількості боєприпасів до стрілецької зброї різного калібру, гранат РГД-5 (4шт.) та запалів до них, пострілів гранатометних ВОГ-25 (6 шт.), 400 грам тротилу, детонаторів тощо.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання, придбання бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Слідство триває.