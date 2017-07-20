Житомирські прикордонники виявили на кордоні 800 пачок контрабандних білоруських цигарок
Наразі сигарети передано представникам митниці.
Житомирські прикордонники вчора, 19 липня, виявили на кордоні 800 пачок цигарок білоруського виробництва без акцизних марок. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Як зазначається у повідомленні , сигарети поза митним контролем, в об’їзд автомобільного пункту пропуску, намагався перевезти дизель-потягом «Виступовичі – Коростень» 24-річний громадянин України.
«Контрабанду виявили під час відпрацювання інформації про можливе незаконне переміщення поза митним контролем тютюнових виробів, придбаних в магазині безмитної торгівлі Duty Free на території Республіки Білорусь», - розповіли у прес-службі відомства.
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Прикордонники спільно з оперативними співробітниками та працівниками митниці на залізничній станції «Виступовичі» затримали особу з господарськими сумками. Під час їх перевірки правоохоронці і виявили 800 пачок цигарок білоруського виробництва без акцизних марок.
«Як з’ясувалось, правопорушники вдались до хитрощів та, попередньо змовившись, виїхали встановленим порядком на територію Білорусі, де придбали в магазині безмитної торгівлі Duty Free тютюнові вироби, і згодом повернулись на територію України. Після цього вони, не доїхавши до автомобільного пункту пропуску, на залізничній станції «Виступовичі» передали тютюнові вироби чоловіку, який на дизель-потягу повинен був їх перевезти в Україну поза митним контролем», - уточнили у прикордонному відомстві.
Цю протиправну схему було викрито, а правопорушника - затримано. Наразі сигарети передано представникам митниці. Загальна вартість оцінки товару склала 12 тис. грн.