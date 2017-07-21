У Києві вантажівка на швидкості протаранила поліцейський Prius, патрульного-водія шпиталізували (фото)

Ввечері 20 липня службовий автомобіль Toyota Prius зупинився перед пішохідним переходом на вулиці Академіка Заболотного, щоб пішоходи безперешкодно перейшли дорогу.

Цієї миті патрульні поліцейські помітили, що ззаду до них стрімко наближається вантажівка Volkswagen Man.

Щоб запобігти аварії, інспектор патрульної поліції за кермом службового авто здійснив маневр, але вантажівка рухалась занадто швидко й врізалась у службовий Toyota Prius, повідомляє НПУ на своїй сторінці в Facebook.

35-річного патрульного поліцейського, що перебував за кермом, шпиталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 із підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

На щастя, діагноз не підтвердився — поліцейський отримав забій м’яких тканин. Він уже перебуває вдома.

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Його напарник після ДТП продовжив виконувати свої службові обов’язки. 43-річний водій вантажівки не отримав жодних тілесних ушкоджень.

Службове авто евакуювали з ушкодженнями задньої частини. Вантажівка також отримала ушкодження.

На місці події працювала й оформлювала всі матеріали слідчо-оперативна група.