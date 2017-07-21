У Чернівецькій області чоловік вижив після того, як його на пилорамі наскрізь пробив дерев'яний кілок

У Вижницькому районі Чернівецької області під час роботи на пилорамі постраждав працівник, якого наскрізь пробив дерев’яний кілок. Про це повідомив кореспондент УНІАН.

Читайте такожВ Одесі викрили конвертцентр, який співпрацював з підприємствами РФ

Згідно з інформацією, кілок пронизав чоловіка в області паху і вийшов назовні через сідницю. Чоловік був миттєво госпіталізований в Чернівецьку обласну клінічну лікарню, де до надання медичної допомоги була залучена операційна бригада у складі загальних і судинних хірургів, урологів, травматологів та інших фахівців.

Відзначається, що після цього інциденту чоловік вижив. Кілок пронизав тіло наскрізь, але не зачепив великі судини, органи, кістки і нерви.