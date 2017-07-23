Авто влетіло в дерево на трасі Київ-Одеса: 5 людей загинули

09:51, 23 липня 2017
Інциденти
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Водій легковушки не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

На Київщині сталася ДТП / фото censor.net.ua

У Київській області сталася ДТП, унаслідок якої загинули 5 людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"Поблизу с. Пшеничне о 5 год. 10 хв. 23 липня на трасі Київ-Одеса водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 5 осіб. Інших деталей інциденту наразі невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Одеській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула спеціальний кореспондент видання Страна.ua Стася Рафал.

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Теги: #ДТП на Київщині#ДТП на трасі Київ-Одеса#смерть у ДТП